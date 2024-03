Com uma atuação empolgante dos irmãos Iñaki e Nico Williams, o Athletic Bilbao derrotou o Atlético de Madrid, por 3 a 0, nesta quinta-feira, no seu estádio, e garantiu presença na final da Copa do Rei. O time basco vai enfrentar o Mallorca na decisão, dia 6 de abril em Sevilha.