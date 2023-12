O Palmeiras surpreendeu o mercado brasileiro de futebol e anunciou a contratação do atacante Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro, nesta terça-feira (19). O jogador de 26 anos, que estava vinculado ao Tombense, se destacou no Cabuloso, onde atuou por empréstimo nas últimas duas temporadas e foi visto como uma oportunidade de mercado por parte do Verdão.