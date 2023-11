Gabriel Jesus foi a aposta de Fernando Diniz para substituir Vinícius Júnior diante da Argentina. O atacante do Arsenal, que não atuava desde 24 de outubro, teve boa movimentação na derrota por 1 a 0 e participou de um dos lances mais promissores da seleção brasileira no segundo tempo, que terminou com Gabriel Martinelli perdendo o gol diante de Emiliano Martínez. No fim, porém, o atacante encerrou mais um jogo sem marcar pela seleção - e com tranquilidade surpreendente, declarou que marcar gols nem é seu ponto mais forte.