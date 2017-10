A tenista vai buscar o segundo título do torneio contra a dinamarquesa Caroline Wozniacki (N.6), que superou a tcheca Karolina Pliskova (N.3) com parciais 7-6 (11/9) e 6-3.

Com a derrota de Pliskova, a romena Simona Halep se garante no topo do circuito de tênis feminino até o fim do ano.