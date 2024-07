O empate em 1 a 1 com o Juventude, no sábado (13), culminou com a eliminação do Inter na Copa do Brasil. Como a fase colorada não é das melhores, a presença de uma promessa da base entre os relacionados pela primeira vez acabou passando quase que despercebida. O meia Yago Noal, 17 anos, foi relacionado pelo interino Pablo Fernandez.