Após o empate com o gostinho de derrota contra o Criciúma, no domingo (30), o Inter agora encara o Fluminense, atual campeão da Libertadores e lanterna do Brasileirão, nesta quinta-feira (4), às 20h, no Maracanã. Apesar da grife pela glória conquistada em 2023, a equipe carioca amarga uma sequência de 10 jogos sem vencer no campeonato nacional desta temporada e chega para o duelo com novidade na casamata.