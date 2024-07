Charles Aránguiz tem sido desfalque no Inter em razão de um edema ósseo nos tornozelos. Fora a questão física, o volante de 35 anos vive um momento de incerteza quanto ao futuro. De acordo com o jornalista José Fernández, do As Chile, a família do jogador deixou o Brasil após a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, em maio, e pediu que o atleta retornasse ao Chile nesta janela de transferências.