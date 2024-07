O Inter suspendeu do quadro social o torcedor que invadiu o campo no Estádio Alfredo Jaconi no último sábado (13), no confronto com o Juventude pela Copa do Brasil. Ivan Cesar Cruz também foi afastado da torcida organizada Camisa 12, da qual faz parte. Porém, legalmente, não há impeditivo para que frequente arquibancadas desde que compre ingressos.