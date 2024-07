Em meio à especulação por nomes para substituir Eduardo Coudet, há uma decisão no caminho do Inter. A partir das 16h deste sábado, no Alfredo Jaconi, enfrenta o Juventude precisando vencer para ter chances de avançar na Copa do Brasil. Com técnico interino, cheio de interrogações e ainda de olho no comandante adversário, os colorados tentam uma reviravolta em Caxias do Sul.