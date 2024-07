Cinco temporadas Notícia

Saiba quando o Inter vai anunciar a renovação com o zagueiro Vitão

Vínculo com do atleta com o Shakthar se encerra neste domingo. A partir do novo contrato, jogador ficará ligado em definitivo com o Colorado. Mesmo assim, clube gaúcho espera propostas de equipes europeias pelo defensor

30/06/2024 - 14h57min