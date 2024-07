Única opção de centroavante no grupo do Inter, Lucca Drummond deverá ganhar sua primeira oportunidade no time titular colorado contra o Criciúma, neste domingo (30), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Alario, fora por suspensão, voltou a sentir um desconforto no joelho direito e é dúvida para a partida contra o Fluminense na próxima quinta-feira (4), no Rio de Janeiro.