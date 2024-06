Uma visita ilustre foi presenciada na concentração do Inter nesta quarta-feira (26), em Criciúma, onde a equipe enfrentará o Atlético-MG, no Estádio Heriberto Hülse. O empresário André Cury, um dos principais agentes de atletas do país, fez questão de se deslocar até o sul catarinense para encontrar jogadores, dirigentes e o técnico Eduardo Coudet.