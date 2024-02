O técnico Eduardo Coudet vai definir o time do Inter para o Gre-Nal deste domingo (25), às 18h, no Beira-Rio, com um último treinamento na tarde deste sábado (24). O treinador alimenta duas dúvidas com relação ao time titular que vai tentar manter a liderança colorada na classificação geral do Gauchão. O goleiro Rochet e o zagueiro Mercado são os únicos pontos em aberto com relação ao time titular para o clássico.