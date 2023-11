Apesar do corte de Enner Valencia da seleção equatoriana nesta data Fifa para a disputa das Eliminatórias, o atacante é esperado pelo Inter para encarar o Bragantino, no Beira-Rio, na retomada do Brasileirão. Sem diagnóstico de lesão, o goleador faz tratamento no CT Parque Gigante para finalizar a competição pelo Colorado.