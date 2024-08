Depois do empate sem gols com o Corinthians nesta quarta (31), Renato Portaluppi precisou justificar a dificuldade que a equipe gremista teve mesmo com um jogador a mais dos oito aos 51 minutos do segundo tempo. A vantagem numérica do Tricolor não se converteu em chances e, muitos menos, em bola na rede no confronto, válido pelas oitavas da Copa do Brasil.