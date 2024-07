O Grêmio enfrenta o Vitória neste domingo (21), pelo Brasileirão, em Caxias do Sul. Com a Arena impossibilitada de receber jogos, por conta dos estragos causados pela enchente, o Tricolor segue atuando como mandante em Caxias do Sul. Esta, no entanto, não é a primeira vez que os gaúchos jogarão contra os baianos na cidade da serra gaúcha.