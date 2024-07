O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado no começo da tarde desta quinta-feira (18), colocou o Corinthians como adversário do Grêmio. A equipe paulista, que também está na zona de rebaixamento do Brasileirão, acabou de trocar de treinador e teve a estreia de Ramón Diaz na última terça-feira (16), com vitória sobre o Criciúma. Zero Hora aponta os perigos que time alvinegro.