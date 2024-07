Conforme apurado por Zero Hora, o Grêmio está encaminhando as contratações de Matías Arezo e Miguel Monsalve. Um centroavante jovem, que chega para disputar posição com Diego Costa, e, enfim, um meia capaz de suprir possíveis ausências de Cristaldo, que vem jogando no limite, uma vez que seu reserva direto é Nathan Pescador. Renato, inclusive, já deu sinais de que prefere abandonar o uso do meia de criação a confiar no camisa 14.