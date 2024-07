Com a derrota para o São Paulo, na quarta-feira (17), o Grêmio confirma uma campanha de começo de Brasileirão pior que a do rebaixamento de 2021. Além disso, há o agravante do que vemos no campo. A dificuldade de converter as chances criadas em gol e os seguidos erros de marcação fazem qualquer torcedor enlouquecer e aumenta a agenda dos cardiologistas de Porto Alegre.