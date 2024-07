Na Arena Condá Notícia

Gremistas de Chapecó demonstram amor pelo Grêmio

Torcedores estão acompanhando de perto o dia a dia do Tricolor no oeste catarinense. Uma experiência que mexe com o sentimento de quem mora longe de Porto Alegre e que agora vê de perto o time do coração

28/07/2024 - 12h09min