Grêmio confirma local de partida contra o Vasco pelo Brasileirão

Tricolor não jogará no estádio Centenário, em Caxias do Sul, e também não terá a Arena disponível. Duelo com os cariocas vale pela abertura do returno do campeonato

19/07/2024 - 17h54min Atualizada em 19/07/2024 - 17h54min