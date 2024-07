Chegou a hora do Grêmio transformar em futebol a mobilização personificada por Renato, Kannemann e Geromel na entrevista coletiva da última sexta-feira (19). Em confronto direto na fuga do Z-4, o Tricolor encara o Vitória, às 11h deste domingo (21), no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 18ª rodada do Brasileirão.