Na volta do intervalo do jogo contra o Operário-PR, no estádio Centenário, a cena de Edenilson preocupou. Titular na partida, o camisa 15 retornou do vestiário para o banco de reservas com uma proteção e com gelo na coxa esquerda. Porém, o cenário atual é mais animador: o meio-campista não teve lesão constatada nos exames de imagem.