A bola só vai rolar a partir das 21h30min desta quarta-feira (31), mas Corinthians e Grêmio já estão travando enfrentamentos nos bastidores. Nesta terça (30), o clube paulista enviou um ofício à CBF, questionando a relação do técnico Renato Portaluppi com o árbitro Marcelo de Lima Henrique, escalado para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.