Com retorno de Marchesín, Grêmio está confirmado para encarar o Cruzeiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 18h30min, pela 16ª rodada do Brasileirão. Partida ocorre no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Time de Renato Portaluppi busca a vitória para sair da zona de rebaixamento

10/07/2024 - 17h40min