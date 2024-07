O primeiro treino do Grêmio visando o confronto diante do Vasco ocorreu no CT da Chapecoense, localizado às margens da EMC-020, na Linha Água Amarela. Como o CT é totalmente aberto, a atividade desta sexta-feira (26) foi observada por torcedores gremistas. O duelo está marcado para domingo (28), às 19h, na Arena Condá.