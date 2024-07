O Grêmio começa o segundo turno do Brasileirão neste domingo, às 19h, contra o Vasco da Gama. Ainda com dois jogos atrasados em relação à maioria dos adversários, o Tricolor terá mais uma oportunidade, com o apoio da torcida, de iniciar sua recuperação no campeonato. O time treinado por Renato Portaluppi está em 18º lugar, com 15 pontos.