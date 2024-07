Aos 18 anos Notícia

Antiga promessa da base do Grêmio, Manu é anunciado por clube dos Emirados Árabes

Emanuel Ferreira, que atuou nas categorias inferiores do Tricolor entre 2014 e 2016 e chegou a ser aprovado em testes no Barcelona, atuará no Al-Nasr SC

09/07/2024 - 14h57min Atualizada em 09/07/2024 - 14h59min