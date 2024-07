A busca por recuperação do Grêmio no Brasileirão tem como próximo obstáculo o Vitória da Bahia. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o time baiano chega para o confronto deste domingo (21) sofrendo com desfalques no sistema defensivo, que é o pior da competição. O Rubro-Negro tentará voltar a somar pontos no Centenário após duas derrotas seguidas.