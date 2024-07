Para aplacar a crise, o técnico Renato Portaluppi prepara mudanças táticas no Grêmio e deve atuar sem um centroavante de ofício na partida contra o Fluminense, neste domingo (30), em Caxias do Sul. Em paralelo, o treinador não contará com o zagueiro Gustavo Martins, vetado pelo departamento médico, e terá no banco uma novidade oriunda da base: o ponta-direira Alysson Edward, de apenas 18 anos.