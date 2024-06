Para não virar o time de pior sequência da história do Grêmio, a equipe de 2024 precisa ao menos pontuar em Goiânia a partir das 20h desta quarta-feira (26), no Antônio Accioly, contra o Atlético-GO. São seis derrotas seguidas, marca idêntica à de 2004, ano do segundo rebaixamento. E tentando evitar a sétima, Renato deve fazer modificações em todos os setores.