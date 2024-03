Na noite desta segunda-feira (18), na sede da Conmebol, no Paraguai, o Grêmio conheceu seus adversários na primeira fase da Libertadores. Sorteado no Grupo C, o Tricolor enfrentará Estudiantes, The Strongest e Huachipato. Após o sorteio, o vice-presidente do Grêmio Antônio Brum atendeu à imprensa e projetou o retorno do clube à maior competição sul-americana.