A pior atuação do Grêmio em muito tempo foi vista no último sábado (10) na Arena, no empate apertado, heroico e injusto contra o São Luiz de Ijuí. Injusto porque o time visitante foi dominante na grande parte e, por um descuido, tomou o gol de empate no final da partida. Temos que dizer aqui que foi um dos dias mais quentes em um horário que não colabora com a prática do futebol, mas como o próprio Renato falou na coletiva pós jogo, isso não pode ser usado como desculpa.