Fim do jejum: Assoeva derrota São Lourenço e volta a vencer pela Liga Nacional de Futsal

Equipe de Venâncio Aires não vencia há 10 jogos na competição e conseguiu a sua segunda vitória em 16 partidas ao bater o time catarinense no ginásio do Parque do Chimarrão

24/07/2024 - 22h39min