As Gurias Coloradas seguem fora do Z-4, e entram em campo com a oportunidade de acabar com qualquer chance de queda à Série A-2. Para isso, precisam vencer o Bragantino nesta segunda-feira (1º), às 15h. O duelo, que foi adiado inicialmente e é válido pela 11ª rodada, ocorre no Estádio Universitário da PUCRS, em Porto Alegre, com portões fechados. Confira todas as informações da partida.