As Gurias Coloradas buscam ampliar a sequência positiva no Brasileirão Feminino. Após três vitórias consecutivas, que tiraram a equipe da zona de rebaixamento, o Inter recebe o São Paulo neste domingo (23), às 11h, no Sesc Protásio Alves, em jogo atrasado da oitava rodada. Um novo triunfo anula as chances de queda e aproxima o clube do sonho de avançar aos mata-matas.