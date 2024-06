A 10ª etapa do mundial de Fórmula 1 teve como vencedor o piloto que segue dominando a categoria, mesmo não tendo mais aquele carro que sobrava em relação aos demais. Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio da Espanha, no Circuito de Barcelona, após largar na segunda posição e ter a ameaça do segundo colocado, Lando Norris, durante alguns momentos da corrida.