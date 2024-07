O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou para 31 de agosto o prazo para a coleta de dados da primeira etapa do Censo Escolar 2024 para as redes de ensino do Rio Grande do Sul. A medida de caráter excepcional foi adotada devido à situação de calamidade pública que atingiu o Estado no mês de maio. A portaria com a decisão foi publicada no Diário Oficial da União na terça-feira (2).