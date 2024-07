Um ato público, organizado por empresários do Quarto Distrito vítimas das inundações em Porto Alegre, reivindica novas ações do governo federal, além de melhorias naquelas que já foram anunciadas, para auxiliar na reconstrução do Estado após a tragédia climática. O evento está previsto para começar às 15h deste domingo (14), em frente ao Sítio do Laçador em Porto Alegre.