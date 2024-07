Estatísticas Notícia

Juros do cartão de crédito sobem e atingem 429,5% ao ano em junho

Modalidade tem as taxas mais altas do mercado. Em janeiro, entrou em vigor a lei que limita os juros do rotativo a 100% do valor da dívida, mas a medida não afeta o índice pactuado no momento da concessão

26/07/2024 - 13h54min