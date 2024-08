Depois da enchente, as datas comemorativas têm papel ainda mais importante para o varejo, que busca se manter após a parada forçada. O Dia dos Pais, celebrado no próximo 11 de agosto, é uma das apostas. A data pode movimentar R$ 735 milhões em vendas no Estado, conforme projeção da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS). O incremento é de 5% sobre o ano passado.