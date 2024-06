A taxa de desocupação no Brasil ficou em 7,1% no trimestre encerrado em maio, de acordo com os dados mensais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados na manhã desta sexta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em maio desde 2014.