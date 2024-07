Conhecida por ter diversos sabores e ser um prato que caiu no gosto dos brasileiros, a pizza tem história que começou no Egito Antigo, local onde já existiam os pães e a fermentação e produção de fornos. Quando ela chegou à Itália, ganhou o tradicional molho de tomate em sua receita e aos poucos foi adquirindo as outras características que a fizeram se tornar o que é hoje na gastronomia.