No início de agosto, o Sol em Leão formará bons aspectos com Marte e Júpiter, trazendo mais energia, vitalidade e positividade, permitindo que todos busquem sua essência e o que traz alegria e sentido para a vida. Por volta da metade do mês, o Sol entrará em conjunção com Mercúrio e fará um aspecto tenso com Urano, indicando uma fase de ânimos exaltados e tendência a imprevistos.