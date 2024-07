Você já deve ter ouvido que comer lentilha no Réveillon traz sorte, fartura e prosperidade. Embora essa crença não possa ser comprovada, uma coisa é certa: essa leguminosa oferece diversos benefícios para a saúde. Isso porque ela é rica em vitaminas, fibras, proteínas e zinco, que desempenham um papel essencial no funcionamento do organismo. A seguir, confira outros 7 bons motivos que indicam porque o grão deve estar presente na sua dieta!