Entre 26 de julho e 11 de agosto acontece um dos eventos mais aguardados do ano: as Olimpíadas de Paris 2024. O Brasil, que participa da competição desde 1920, tem 261 vagas e 239 atletas confirmados. O país será representado por nomes brilhantes que prometem fazer história. A seguir, destacamos alguns com grandes chances de subir ao pódio na capital francesa. Confira!