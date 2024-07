A cozinha carioca é um reflexo da diversidade cultural do Rio de Janeiro, combinando influências portuguesas, africanas e indígenas. Com pratos deliciosos, a gastronomia carioca é rica e cheia de história. Pratos como a galinhada com quiabo, o filé à Oswaldo Aranha e o bolinho de bacalhau mostram como a gastronomia do estado é saborosa e cheia de tradições.