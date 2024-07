Os assinantes do Globoplay têm acesso a um vasto catálogo com grandes filmes nacionais e internacionais. Entre as produções brasileiras aclamadas pela crítica e pelo público, estão ‘Bacurau’ e ‘Marighella’, que abordam temas sociais e políticos com profundidade e intensidade. Para os fãs do cinema internacional e muita ação, há o enorme sucesso ‘Bastardos inglórios’.