5 filmes e séries sobre as Olimpíadas

Faltam poucos dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com isso, o entusiasmo para acompanhar atletas de todo o mundo nas competições começa a surgir. Para entrar no clima dos jogos, é possível acompanhar alguns filmes e séries que abordam as Olimpíadas, bem como a história de grandes atletas e de alguns esportes. Essas produções não só celebram o espírito olímpico e a superação, mas também oferecem uma visão mais próxima das vidas inspiradoras e dos desafios enfrentados pelos competidores.