Você sabe a data do aniversário do seu cachorro? Com base nessa informação, a astrologia pode te ajudar a conhecer e compreender melhor o comportamento do seu animal de estimação. A astróloga e terapeuta Karen Cristine de Oliveira aponta as principais características do pet de cada signo e dá dicas de como cuidar e respeitar a individualidade de cada animal. Confira!